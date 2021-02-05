Стали известны даты ЕГЭ для 9 и 11 классов в этом году. Экзамены начнутся 31 мая

Рособрнадзор обнародовал новые проекты расписаний Единого госэкзамена (ЕГЭ), Основного госэкзамена (ОГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). В частности, 11 классы будут сдавать ЕГЭ с 31 мая по 2 июля, а те, кто по какой-либо пропустил этот срок, придут с 12 по 17 июля.

31 мая пройдут Единые госэкзамены по географии, литературе и химии, проведение испытаний по русскому языку разделено на два дня – 3 и 4 июня. По такой же схеме пройдут экзамены по иностранному языку 21 и 22 июня, а также информатике и ИКТ 24 и 25 июня. Экзамен по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике – 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня.

В расписании установлены также резервные дни для сдачи ЕГЭ – это 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.

Как сообщал «Новый День», те 11-классники, которые не намерены поступать в вузы, будут сдавать ГВЭ только по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике. В качестве резервных для этих дисциплин установлены 8 и 10 июня. При этом, как говорится в сообщении Рособрнадзора, предусмотрено два дополнительных периода проведения ГВЭ – те, кто пропустил экзамены в мае по болезни или другой уважительной причине, будут сдавать 13-17 июля. Всех остальных, в том числе тех, кто не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку, ждут с 3 по 17 июля.

В 9-х классах Государственная итоговая аттестация пройдет также в два периода: с 24 мая по 2 июля, и с 3 по 17 сентября. «ОГЭ и ГВЭ-9 в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут», – напомнили в Рособрнадзоре.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.02.21

Штраф «Норникеля» пойдет на восстановление экологии Красноярского края, пообещали в кабмине РФ. / «Без объявления чрезвычайного положения»: петиция к МВД с призывом остановить насилие рекордно набирает подписи. / За экокатастрофу в Норильске придется заплатить: суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»