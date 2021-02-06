В центре Москвы из «золотой» квартиры пропала вдова художника Арбузова: оказалось, что ее силой отвезли в психиатрическую больницу

В Москве развернулся «психиатрический детектив». Перед Новым годом пожилая хозяйка четырехкомнатной квартиры в Кривоарбатском переулке в центре столицы внезапно оказалась в психиатрической больнице, отыскать пенсионерку ее подруге помог только депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

По его словам, московские врачи направления на госпитализацию женщины не давали – очевидно, бабушку поместила туда на платной основе ее внучатая племянница, на которую оформлен договор ренты «золотой» московской квартиры. Такое жилье, отметил депутат, стоит около сотни миллионов рублей.

«Пришлось побыть пинкертоном», – рассказал Митрохин в своем блоге на сайте «Эха Москвы». Речь идет о Любови Арбузовой, вдове члена Союза художников Федора Арбузова. К депутату в конце января обратилась ее подруга, которая уже месяц не могла отыскать пропавшую пенсионерку. В итоге благодаря уполномоченной по правам человека в Московской области Екатерине Семеновой парламентарий выяснил, что вдова художника находится в психиатрической больнице №14 под Дубной, почти в 100 км от Москвы. Первого февраля Митрохин сумел дозвониться до пенсионерки, и она по телефону рассказала ему, что в больницу ее отвезли обманом.

При этом, как пишет Митрохин, его предыдущий пост с просьбой помочь в розыске Любови Арбузовой вызвал «бурное возмущение адвоката Сталины Гуревич». «Она обвиняет меня во «лжи от первого до последнего слова», обещает подать в суд на автора сюжета – мою помощницу Марию Чуприну. Утверждает, что «Любовь Васильевна состоит на учете в ПНД с деменцией», а [внучатая племянница] Анна за ней самоотверженно ухаживает. Все это она знает как друг семьи», – сообщил депутат.

2 февраля, пишет Митрохин, он вместе с подругой пенсионерки, ее дочерью и внуком приехал в больницу, где Арбузову уже ждала Анна с мужчиной-помощником – потому что решила отвезти бабушку домой. Видео этой встречи также опубликовано в блоге. Молодая женщина сначала просто настаивала на том, что пенсионерка поедет с ней, потом начала кричать и требовать вмешательства правоохранительных органов. При этом сама Любовь Арбузова внятно сообщила на камеру о том, что в больницу ее привезли обманом и «волокли за руки», а домой она хочет ехать в машине со своей подругой, а не внучатой племянницей.

Врачи больницы заявили, что у них есть подписанное пенсионеркой согласие на пребывание в медучреждении, однако Любовь Арбузова так же несколько раз заявила о том, что первый раз видит эту бумагу, и под ней стоит не ее подпись.

«Если чьи-то права и были нарушены в этот день, то именно Любови Васильевны, – подчеркнул Митрохин. – Она попросила меня не только довезти ее до дома, но и зайти в квартиру. В этом «праве человека» (приглашать к себе кого хочешь) Анна ей категорически отказала. Хотя в договоре ренты такое ограничение прав и свобод Любови Васильевны Арбузовой, естественно, отсутствует».

Скандал вспыхнул с новой силой, когда пенсионерка приехала домой в машине со своей подругой. Как утверждает депутат, Анна вызвала туда полицию и представителей районного управления социальной защиты населения. Однако Митрохин до этого позвонил главе профильного столичного департамента Евгению Строжаку, и к дому прибыл его заместитель Павел Келлер.

«Представители города в дальнейшем выяснили, что: Любовь Васильевна Арбузова не состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере, – ред.), никакой «деменции» у нее нет, направления в психиатрическую больницу, тем более в Московскую область московские врачи ей не давали, следовательно, Анна поместила ее в областную больницу № 14 по собственной инициативе на платной основе», – подытожил Митрохин.

В итоге Любовь Арбузова решила не оставаться в своей квартире, а поехала временно жить к своей подруге.

«Выход из пожизненного плена у собственной внучатой племянницы для Любови Владимировны только один: расторгнуть заключенный с ней договор пожизненной ренты. В чем будем ей активно содействовать», – пообещал Сергей Митрохин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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