Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов

В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать в течение двух суток с вечера 7 февраля. Причиной стали аномальные морозы. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, может нанести ущерб и вызвать стихийные бедствия.

«Аномально-холодная погода. Очень низкая температура. Период предупреждения с 20 ч. 7 февраля до 20 ч. 9 февраля», – говорится на сайте Гидрометцентра России. Кроме того, до 11 часов 8 февраля в столичном регионе действует предупреждение о гололедице.

Синоптики полагают, что морозный рекорд будет поставлен в ночь на 9 февраля, когда в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов, а в Подмосковье – до минус 30.

Аномально холодной в Москве ожидается вся следующая неделя. Как минимум, до пятницы температура воздуха не поднимется выше минус 10 градусов, при этом осадки прекратятся, и москвичей регулярно будет радовать солнце.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 06.02.21

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