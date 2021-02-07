Москве угрожает радиационное охлаждение

В начале следующей недели московский регион ожидает радиационное охлаждение с экстремальным холодом. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на вторник прогнозируем до минус 29-ти. А в низинах не только Московской области, но и других центральных регионов похолодает до минус 30 и более», – цитирует его слова «Российская газета».

По словам синоптика, завтра, 8 февраля, регион окажется во власти циклона, «в тылу которого происходит перенос очень холодных воздушных масс сначала с Баренцева моря, а затем и с северо-востока – с Ямала, Карского моря, Новой Земли».

При этом Вильфанд обратил внимание, что погода установится «штилевая, безоблачная, ночью можно будет видеть звезды, а днем – солнце». «И в этой ситуации, когда приток холодного воздуха и антициклон, будет еще один процесс – так называемого радиационного охлаждения. К радиоактивности это никакого отношения не имеет. Просто при малооблачной погоде – при отсутствии облачного «одеяла» – начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха», – сказал он.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 8 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Днем в Москве -14...-12°, по области -17...-12°. Во вторник, 9 февраля, без осадков. Температура ночью в Москве -27...-25°, по области -30...-25°, днем в Москве -16...-14°, по области -19...-14°. В среду, 10 февраля, местами возможен снег. Температура ночью -23...-18°, днем -18...-13°.

11 февраля температура воздуха начнет немного повышаться. Ночью столбик термометра опустится до -23°, но уже днем, по прогнозам возможно -11°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.02.21

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