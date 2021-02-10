На рынке школьного питания в Подмосковье разгорается новый скандал

Глава подмосковного городского округа Красноармейск Александр Федоров принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с нынешним поставщиком школьного питания – компанией «Полар». Формальным поводом для этого предположительно стало обнаружение норовируса у одной сотрудницы пищеблока после массового недомогания школьников, передает Накануне.Ru.

Издание отмечает, что пока не ясно, почему принято решение в отношении компании, не проработавшей и одного месяца, и кто виноват в заболевании школьников. Однако есть несколько интересных фактов, которые позволяют усомниться в справедливости решения Федорова.

По данным Накануне.Ru, школы Красноармейска долгое время обслуживала фирма «КП Экопродукт», которая в ходит в группу компаний «Экопродукт». Ее учредителем является Елена Артеменко, которая может быть связана с главой городского округа, который также работал в системе МВД Московской области.

«Интересный факт, глава округа Красноармейск Александр Федоров в 90-е и 00-е годы работал в системе МВД Московской области. В это же время начальником следствия в Ногинском УВД была госпожа Артеменко Елена Васильевна, являющаяся учредителем группы компаний «Экопродукт», связанной с ООО «КП Экопродукт». Теперь кажется неудивительным, что «Экопродукт» долгое время поставлял питание в Подмосковье. У компании, вероятно, были связи на высшем уровне», – пишет издание, обращая внимание на многомиллионные контракты поставщика питания.

Согласно информации УФАС Московской области, в 2016 году компания была замечена в нарушениях антимонопольного законодательства: ООО «Институт питания» и ООО «Комбинат питания «Экопродукт» были уличены в сговоре при участии в торгах. «В ходе торгов участники аукциона ООО «Комбинат питания «Экопродукт» и ООО «Институт питания» отказались от конкурентной борьбы. Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», – говорится в сообщении УФАС.

Вместе с тем, как обращает внимание издание, ООО «Комбинат питания «Экопродукт» поставляла питание в школы Электростали, где в январе зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции у учащихся. Двумя годами ранее в этом городе также было зафиксировано массовое отравление детей, которые попали в больницу, и поставщиком была та же фирма.

«Кроме того, с разницей всего в несколько недель с тяжелым отравлением на больничных койках оказались десятки кадетов из школы в Люберцах, причиной стало наличие возбудителей сальмонеллеза в продуктах – угадайте, кто был ответственен за питание», – говорится в публикации.

Новым поставщиком школьного питания в Красноармейске в 2021 году стала компания «Полар», однако, как пишет издание, «вероятно, такому исходу не обрадовались местные власти и связанные с ними компании». «Вспышка норовируса стала формальной причиной расторжения контракта Красноармейска с ООО «Полар», несмотря на то, что вспышка вирусной инфекции мало связана с качеством продуктов питания», – отмечает Накануне.Ru.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.02.21

В США полет баллистической ракеты признали за НЛО. / «Нацизм – это плохо. Но надо, чтобы у нас самих права соблюдались»: Госдума одобрила ужесточение наказания за реабилитацию фашизма в Интернете. / Главврач ковидного стационара в Подмосковье: «Погибли два пациента и не из-за проблем с подачей кислорода». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»