Директор московской школы развеяла слухи о массовой выдаче некачественных продуктовых наборов

В начале февраля мама одного из учеников московской школы №1468 пожаловалась на некачественные продуктовые наборы, которые руководство школы выдавало в качестве компенсации горячего питания во время дистанционного обучения. Материал с жалобой и комментариями родительницы был опубликован на одном из новостных ресурсов в Сети. Корреспондент РИА «Новый День» связался с директором образовательного учреждения Светланой Гончаровой, чтобы узнать подробности.

«Новый День»: Светлана Валерьевна, как Вы прокомментируете информацию по поводу выдачи родителям учеников проднаборов, которые не соответствуют стандарту качества?

Светлана Гончарова: Продуктовые наборы поставлялись в образовательные организации в соответствии с договорами, неотъемлемой частью которых являются требования к качеству продуктов. Поставщиками продуктовых наборов была организована многоступенчатая система проверки качества продукции, в которую входили специалисты органов Роспотребнадзора, МосГИК, представители Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности.

«Новый День»: Была ли проведена внутренняя проверка проднаборов при поступлении их на баланс школы? Или все было отдано на откуп поставщиков и проверяющих органов?

Светлана Гончарова: При приеме продуктовых наборов образовательные организации со своей стороны также проводили тщательный контроль на соответствие продукции по качеству и наличию сопроводительной документации. В школу № 1468 действительно поступило два обращения о замене некачественного риса, которые были незамедлительно проработаны администрацией школы совместно с компанией – поставщиком наборов, и произведена замена продукции.

«Новый День»: Светлана Валерьевна, были ли жалобы от других родителей по поводу некачественных продуктов, выдаваемых школой?

Светлана Гончарова: Данные обращения были единственными за весь период выдачи продуктовых наборов с октября по декабрь 2020 года. Администрация школы всегда готова оперативно взаимодействовать с родителями обучающихся в случае возникновения вопросов по качеству выданных ранее наборов или любых иных вопросов, связанных с организацией учебной деятельности.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.02.21

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