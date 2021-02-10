В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие часы ожидается сильный снег, метель и гололедица при усилении ветра до 18 метров в секунду.

Экстренное предупреждение действительно до 15:00 мск 13 февраля.

Ранее синоптики прогнозировали в московском регионе обильный снегопад, который может стать рекордным за последние несколько лет. Ожидается, что за три дня выпадет около 25-30 мм осадков и более.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.02.21

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