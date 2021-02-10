В Telegram почтили память погибшего в Сирии ветерана «Альфы» Виктора Блинова

Десятого февраля 2017 года в Сирии погиб ветеран спецподразделения ЦСН ФСБ «Альфа» подполковник Виктор Блинов. В годовщину гибели о его службе и подвигах вспомнили военно-политические Telegram-каналы.

Виктор Блинов начал свою службу в июне 1978 года в составе в группе «А» 7-го Управления КГБ СССР.

«И сразу же «с кораблия на бал» – участие в операции «Байкал-79» в Афганистане. Это операция проводилась параллельно с широко известной «Шторм-333» (Штурм дворца Амина) и предполагала захват государственных и военных учреждений в Кабуле. Виктору Ивановичу предстояло участвовать в штурме штаба ВВС Афганистана. Благодаря хитрости участников штурма штаб удалось взять без единого выстрела», – пишет Telegram-канал Daily War.

Кроме этого, Блинов участвовал в освобождении заложников захваченного террористами самолета в Уфе осенью 1986 года.

«Виктор Иванович одним из первых ворвался в салон, ликвидировав одного боевика и серьёзно ранив второго. Штурм у «альфовцев» занял всего 8 секунд, в ходе него никто из заложников и сотрудников КГБ не пострадал», – рассказывает Daily War.

Наиболее сложным заданием за годы службы Блинова в «Альфе» стал Буденновск 1995-го года. Тогда боевики под командованием Басаева захватили больницу:

«Во время штурма здания больницы Блинов шел в авангарде, давая пример своим коллегам, особенно молодым еще сотрудникам. На подступах к зданию террористы стали активно забрасывать наступающих гранатами. Весь бронежилет Блинова был посечен осколками. Один из них так и остался в теле Виктора Ивановича навсегда».

В запас «альфовец» ушел по выслуге лет в 1999 году с должности старшего консультанта штаба Управления «А» ЦСН ФСБ России. Однако возраст не останавливал Блинова. В 51 год он прошел испытания на право ношения Крапового берета. А когда ему было больше шестидесяти отправился воевать с террористами ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) в Сирию. Героически погиб 10 февраля 2017 года в период активных боевых действий против боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ), в которых, по сообщению некоторых СМИ, принимали участие и бойцы «ЧВК Вагнера».

Москва. Другие новости 10.02.21

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