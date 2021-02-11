Вслед за снегопадом в Москву придут сильные морозы

Москвичей после сильного снегопада вновь ждет похолодание: морозы усилятся в начале следующей недели, показания термометров будут на 8-10° ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночная температура воздуха опустится до -26 градусов.

Синоптики отмечают, что очередное усиление снегопада ожидается в ночь на пятницу, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Сильная метель стихнет только к воскресенью. Согласно расчетам, за это время в Москве может выпасть месячная норма осадков, сугробы существенно подрастут, а на дорогах образуются заносы.

В пятницу, 12 февраля, ночью в столице ожидается снег, местами сильный. В Москве столбики термометров покажут -15...-13°, по области -17...-12°, при северо-восточном ветре 7-12 м/с, порывами до 15 м/с. Днем снег усилится, местами начнется метель, в столице потеплеет до -12...-10°, по области до -14...-9°. Порывы ветра будут доходить до 18 м/с.

В субботу, 13 февраля, погода в лучшую сторону не изменится. В Москве будет идти сильный снег, местами метель. При этом ожидается гололедица и сильные заносы при порывистом ветре до до 18 м/с. В столице ночью температура воздуха составит -15...-13°, по области -17...-12°, днем столбики термометров чуть подрастут: в Москве до -12...-10°, по области до -14...-9°.

В воскресенье, 14 февраля, снег продолжится. Ночью в Москве ожидается похолодание до -18...-16°, по области до -21...-16°. Ветер изменится на северный, северо-западный, скоростью 5-10 м/с и порывами до 15 м/с. Днем в столице по-прежнему будет идти снег, местами ожидается метель, температура воздуха составит -12...-10°, по области -15...-10°.

К понедельнику сильная метель перейдет в небольшой снег. Ночью похолодает до -23...-18°, днем станет теплее – до -16...-11°. Вторник даст жителям столичного региона отдохнуть от осадков, однако морозы ударят сильнее: ночью столбики термометров опустятся до -26...-21°, днем -16...-11°.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 11.02.21

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