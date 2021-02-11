Республика Сербская подготовилась к вакцинации российским препаратом от коронавируса

Завтра, 12 февраля, в Республике Сербской начнется вакцинация против коронавируса российским препаратом «Спутник V». Как предполагается, первые прививки сделают медицинским работникам ковидотделения Университетского клинического центра во главе с генеральным директором Владо Джаичем.

«После более чем одиннадцати месяцев беспощадной борьбы с новым коронавирусом, во время которой было почти 13000 обследованных и около 3000 госпитализированных пациентов, завтра будут вакцинированы сотрудники ковидотделения», – говорится в сообщении центра. Его гендиректор уточнил, что готов сделать первым прививку российским препаратом. «Я, как директор УКЦ, который каждый день заходит в ковидотделение, приму вакцину в пятницу, чтобы показать населению, что она безопасна, и я верю в ее эффект», – сказал Джаич.

При этом глава клинического центра призвал население подавать заявки на вакцинацию, чтобы составить списки на тот период, когда прибудет новая партия вакцины «Спутник V» из примерно 100 000 доз. Пока в Республику Сербскую доставлено 2 000 доз российского препарата.

Баня-Лука, Катарина Лане

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