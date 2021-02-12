Экономика РФ и угроза изоляции: только одно яйцо из 100 – российское

Российская экономика не может рассматриваться изолированно от мировой, «несмотря на колоссальную антироссийскую риторику и зашкаливающую русофобию», считает заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петр Толмачев. «Мы часть мировой экономики и очень в нее включены», – констатировал он сегодня в ходе онлайн-конференции «Россия в мировой экономике: оценка потенциала экономического роста в контексте глобальной неопределенности».

В качестве примера эксперт привел ситуацию в агропромышленном комплексе, отметив, что «только одно яйцо из ста – российское, а все остальное завезено по импорту». «Чтобы вырастить бройлера, надо купить по импорту яйцо, из которого он будет выведен», – пояснил он.

По его оценке, включенность российской экономики в мировые экономические отношения колоссальное. «В РФ 28% уставного капитала принадлежит нерезидентам. Это зарубежные компании, которые работают в бизнесе России. А прибыли 45% принадлежит нерезидентам. Вот такая сегодня ситуация», – уточнил он.

При этом сама мировая экономика сейчас переживает непростое время – уже начавшийся кризис был усугублен пандемией коронавируса и ограничительными мерами. «На самом деле для экономики после финансового кризиса 2007-2009 года настоящего экономического оживления не наступило, и второе десятилетие 21 века было периодом стагнации, а в конце 20 года в ряде стран обозначились просто признаки спада», – отметил Толмачев.

Эксперт также обратил внимание, что в развитых странах, по оценке Международного валютного фонда, в 2020 году экономика потеряла 5,8% – в частности, в США потери составили 4,3%, в Италии – 10,6%, Франции 9,8%. В целом потери мировой экономики составили 3,6 трлн долларов.

«Любой профессиональный честный эксперт совершенно однозначно может сказать, что прошлогодняя мировая рецессия самая глубокая со времен кризиса 1930 года», – заявил Толмачев, подчеркнув, что «мы имеем дело с крайне неординарными трендами в мировой экономике». При этом обвальное падение мировой экономики было прикрыто пандемией, которая усугубила мировой кризис.

В российской экономике основной удар 2020 года приняли на себя домохозяйства, «снизившие в конечном потреблении на 8,6% валовое накопление». «Экономический рост, в том числе, определяется экономикой домашних хозяйств, крайне недооцененной экономической категорией в российской экономической науке», – заключил Толмачев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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