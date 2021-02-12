В московских аэропортах отменены и задержаны более 30 рейсов

В московских аэропортах массово задерживаются рейсы на фоне обильного снегопада. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в общей сложности задержано или отменено порядка 30 рейсов.
Больше всего проблем у пассажиров в «Домодедово», где отменено три рейса и 12 – задержано. Немногим лучше ситуация во «Внуково»: один рейс отменен и 10 задержано.
В «Шереметьево» два вылета отменено и шесть – задерживаются.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 12.02.21
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