В московском регионе из-за надвигающихся морозов объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Причиной стали аномальные морозы на 7-12 градусов ниже нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 22 ч. 16 февраля аномально холодная погода на 7-12° ниже нормы», – говорится на сайте.

Сегодня в столице столбики термометров покажут -15..-13°, ближайшей ночью похолодает до -26..-24° в столице и до -29° по области. Во вторник в Москве ожидается -14..-12°, вновь пойдет снег. Ночью температура воздуха не изменится: в столице будет -14..-12°, в среду чуть потеплеет до -11..-9°, снегопады продолжатся.

Ранее синоптики объявляли «оранжевый» уровень опасности в столичном регионе с 7 по 9 февраля, тогда причиной также стали морозы.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, может нанести ущерб и вызвать стихийные бедствия.

Напомним, что в минувшие выходные в Москве наблюдались аномальные снегопады, высота снежного покрова в итоге достигла 59 см, по области сугробы поднялись до 72 см. За пятницу и субботу в столице выпало более 60% месячной нормы осадков, передает телеканала «Звезда».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 15.02.21

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