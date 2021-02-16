Аномальные морозы в Москве: минувшая ночь стала самой холодной с начала февраля

В Москве минувшая ночь оказалась самой холодной с начала февраля. Как сообщили в столичном метеобюро, температура воздуха на станции ВДНХ в ночь на вторник опускалась до минус 22°.

Синоптики отметили, что предыдущий минимум фиксировался 8 февраля – тогда столбик термометра показывал 19,3°, пишет «Интерфакс».

По данным метеорологов, самым морозным днем нынешней зимы пока остается 18 января. В тот день температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градусов.

Как сообщал «Новый День», ранее Гидрометцентр РФ объявил в столичном регионе «оранжевый» уровень опасности из-за аномально холодной погоды с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Предупреждение действует до 22:00 вторника.

Сегодня в Москве ожидается -14..-12°, возможен снег. Ночью температура воздуха не изменится: в столице будет -14..-12°, в среду чуть потеплеет до -11..-9°, снегопады продолжатся.

Напомним, в минувшие выходные в Москве наблюдались аномальные снегопады, высота снежного покрова в итоге достигла 59 см, по области сугробы поднялись до 72 см. За пятницу и субботу в столице выпало более 60% месячной нормы осадков.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.02.21

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