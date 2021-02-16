В Подмосковье произошел очередной сбой в движении электричек

Сегодня утром на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и на МЦД-2 было задержано несколько поездов после вынужденной остановки электрички на станции Столбовая, передает РБК со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Напомним, накануне, на МЦД-1 и Белорусском направлении от Одинцова в сторону Москвы несколько поездов задержались из-за незапланированной остановки пригородного поезда на станции Баковка.

На Горьковском направлении МЖД в понедельник также были перебои в движении из-за мужчины, который переходил дорогу близко к поезду и получил травму. Ему была оказана медпомощь, после чего движение возобновилось.

Москва, Александра Быстрицкая

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