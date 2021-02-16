Пригожин: Я приветствую любое решение Савеловского районного суда

Савеловский районный суд Москвы отказал петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину во взыскании морального ущерба с журналиста Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и достоинства. Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что предприниматель приветствует любое решение суда.

Бизнесмен из Санкт-Петербурга прокомментировал решение суда, отметив, что приветствует любой вердикт, однако его юристы считают, что решение Савеловского районного суда не соответствует праву. Евгений Пригожин напомнил, что всегда можно добиться своего и есть вышестоящие инстанции, где решение суда можно обжаловать.

Также бизнесмен отметил, что если вдруг случится так, что его юристы окажутся неправы, то это лишь в очередной раз докажет, что суд в России не ангажирован, а люди вроде Навального наказаны за дело.

«В любом случае патриоты «в дамках», и это радует. Поздравляю господина Шевченко и жду от него дальнейших поводов подать на него иски», – объяснил бизнесмен.

В пресс-службе компании «Конкорд» отметили, что юристы прокомментируют решение Савеловского районного суда Москвы чуть позже.

Напомним, в октябре прошлого года Пригожин заявил, что у Шевченко есть шанс встретиться с ним в суде, только если журналист попросит усыновить его.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 16.02.21

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