«У детей сформированы паталогические пищевые привычки»: Онищенко обвинил «колы» и «сникерсы» в агрессии

Агрессивная реклама сладостей и «кока-кол», а также отсутствие контроля над питанием детей привела к формированию у подрастающего поколения паталогических пищевых привычек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве, обратив внимание на пугающую статистику ожирения и диабета среди детей и подростков.

«Та безответственная реклама, которая идет по телевидению, жесткий агрессивный маркетинг «Кол», «сникерсов», чипсов и так далее, и то, что мы это упустили, привел к тому, что у нас у значительного числа детей сформированы паталогические пищевые привычки», – сказал Онищенко.

По его словам, многие дети питаются неполезно, нарушая режимы обедов и ужинов. «То есть, ребенок целый день не ест, а потом приходит, наедается. К тому же, это часто избыточный по калорийности ужин. Это (паталогические пищевые привычки) – чрезмерное потребление соли и сахара, значительные по продолжительности перерывы между приемами пищи, множественные неупорядоченные перекусы», – пояснил он.

Онищенко обратил внимание, что, по данным Минздрава, за 2011-2018 годы распространённость ожирения среди детей возросла на 27,4%, а среди подростков – на 66,5%. «Рост заболеваемости сахарным диабетом за этот же период у детей вырос на 47%, а у подростков на 50%», – констатировал он.

При этом бывший главный санитарный врач России отметил, что эти данные неравномерно распределены по регионам. «Есть области, где это особенно выражено. Например, заболеваемость ожирением более чем на 50% у детей от 0 до 14 лет – в Рязанской, Орловской, Саратовской, Костромской, Кировской, Тамбовской областях. Это серьезный сигнал и педагогическому, и медицинскому и политическому руководству регионов», – сказал Онищенко.

По его словам, проблема сахарного диабета особенно остро строит в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Орловской, Вологодской, Новгородской, Ярославской областях. «Это серьезные сигналы. Поэтому школьное питание – это огромный здоровьесберегающий потенциал. Оно должно быть здоровым, полноценным, сбалансированным и вкусным», – подчеркнул он.

Как полагает депутат, организация горячего питания должна осуществляться за счет региональных бюджетов. «И нужно расширять линейку, чтобы все дети были охвачены питанием, а не только дети из малоимущих семей», – заключил Онищенко.

Как сообщал «Новый День», по закону с 1 сентября 2020 года все ученики начальной школы в государственных и муниципальных образовательных организациях должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

В начале февраля 2021 года Онищенко допустил внесение поправок в закон о горячем питании. Он пояснил, что школы столкнулись с рядом проблем при реализации закона: устаревшей инфраструктурой, которая не может обеспечить большое количество школьников, а также нехваткой средств из-за реального роста цен на продукты.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.02.21

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