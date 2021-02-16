Дефицит мигрантов: подскочат ли цены на жилье и тарифы на услуги ЖКХ

Так называемый миграционный кризис, который начался в России с пандемией короонавируса, не повлечет ощутимый подъем цен на строительство и услуги ЖКХ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом эксперт допустил, что некоторые «лазейки» возможны.

Комментируя заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о дефиците иностранной рабочей силы, Кирьянов отметил, что подобные высказывания во многом связаны со «стратегическими пожеланиями» в отрасли. «Главный вызов стройки сегодня – это реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Очень большие планы сегодня по вводу жилья поставлены. И это говорит о том, что цифры по потребности мигрантов, которые озвучивает Хуснуллин, на самом деле образовались из стратегических пожеланий, чтобы процесс в строительной отрасли не останавливался. По факту, по различным оценкам, больше всего мы, конечно, доверяем МВД, у нас количество мигрантов в связи с пандемией уменьшилось на 22-25% до 30%. Это не могло бы быть критичным, если бы не существовало таких планов развития и ситуации с ипотечным кредитованием», – сказал эксперт.

По его мнению, почти все мигранты вернутся в Россию, как только будут вновь открыты границы. При этом Кирьянов подчеркнул, что не согласен с оценками, согласно которым уменьшение количества трудовых мигрантов неминуемо приведёт к ощутимому скачку в ценах на строительство и росту оплаты за услуги ЖКХ.

«Я с таким подходом не согласен. Рост цен будет вызван ипотечным спросом, так как, думаю, что мы продолжим эту линию по поддержке низкопроцентной ипотеки, взаимоотношениями застройщика и банковской системы, но вряд ли серьезную роль сыграет отток трудовых мигрантов. Отток во многом ситуационный. Первая волна была, когда поменялась стоимость валюты, и тогда мигранты стали зарабатывать в два раза меньше. С приходом коронавируса мы видим повторное снижение», – пояснил он.

Эксперт также обратил внимание, что размер тарифов на услуги ЖКХ никак не соотносится с количеством мигрантов, обслуживающих коммунальную сферу. «Системно об этом речи нет. В мегаполисах всегда есть предложения, куда найдутся кандидаты, а в этом ключе речь идет именно о мегаполисах. А на местах, в регионах другая ситуация. Там мигрантов не так много. Представьте районный центр 20 тысяч человек – там вполне хватает людей, которые работают в этой сфере», – отметил он.

В то же время Кирьянов уточнил, что суммы в платежках могут вырасти из-за недобросовестности управляющих компаний. «Нельзя не согласиться, что в услугах, которые оплачивает собственник, собственник должен хотя бы иногда хотеть разбираться. Если все реагируют слепым одобрением – никто никуда не ходит на общие собрания, вот и получается…» – заключил он.

Как сообщал «Новый День», осенью Центр стратегических разработок представил доклад, согласно которому России в результате коронавирусных ограничений образовался дефицит курьеров и таксистов, что связано с оттоком мигрантов из страны. Особенно остро проблема ощущается в Москве.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.02.21

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