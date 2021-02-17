В суде Шевченко отказался от своих слов в адрес Пригожина

В пресс-службе «Конкорда» раскрыли подробности, как прошло заседание суда по иску предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко.

На заседании, состоявшемся 16 февраля в Савеловском районном суде Москвы, Шевченко заявил, что якобы не произносил приписываемые ему фразы, которые были опубликованы в прессе. По оценке юридической службы компании «Конкорд», позиция Шевченко объясняется неготовностью отвечать за свои слова.

Также юристы рассказали о беседе с Шевченко – журналист приносил свои извинения и демонстрировал готовность исправить ситуацию, уточняя, что он может предпринять для того, чтобы истец согласился на мировую.

«По настоянию Евгения Викторовича господин Шевченко должен был сделать публичное заявление с целью полного унижения себя и ему подобных», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее Пригожин высказал мнение по поводу отказа Савеловского районного суда Москвы во взыскании компенсации морального вреда с Шевченко. Предприниматель подчеркнул, что приветствует любое решение суда, добавив, что юристы оценили его как несоответствующее праву.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 17.02.21

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