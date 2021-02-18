Россия потеряла еще одного любимого актера: скончался Андрей Мягков

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83 году жизни. Предварительной причиной названа острая сердечная недостаточность.

Артиста нашла дома без сознания его супруга. По данным Mash, Мягков скончался до приезда врачей.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего поступил в «Современник», а в 1977 году перешел во МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым – в МХТ им. А. П. Чехова.

Мягков получил всенародную любовь после участия в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

За роль Евгений Лукашина в «Иронии судьбы» Мягков был награжден государственной премией СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» – госпремией РСФСР имени братьев Васильевых.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.02.21

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