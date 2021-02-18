Морозная Москва: синоптики определили, какой будет погода в трехдневные выходные

В ближайшие дни в московском регионе сохранится зимняя морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к Дню защитника Отечества температура воздуха может опуститься еще ниже.

В первый выходной день – в воскресенье, 21 февраля, ожидается небольшой снег. Ночью в Москве -20…-18°, по области -23…-18°, местами до -28°. Днем морозы заметно ослабнут: в мегаполисе прогнозируется -10…-8°, по области -13…-8°.

В понедельник и вторник, 22 и 23 февраля, местами также возможен снег, ночью похолодает до -23...-18°, днем -17...-12°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.02.21

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