Морозная Москва: синоптики определили, какой будет погода в трехдневные выходные

В ближайшие дни в московском регионе сохранится зимняя морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к Дню защитника Отечества температура воздуха может опуститься еще ниже.
В первый выходной день – в воскресенье, 21 февраля, ожидается небольшой снег. Ночью в Москве -20…-18°, по области -23…-18°, местами до -28°. Днем морозы заметно ослабнут: в мегаполисе прогнозируется -10…-8°, по области -13…-8°.
В понедельник и вторник, 22 и 23 февраля, местами также возможен снег, ночью похолодает до -23...-18°, днем -17...-12°.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 18.02.21
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