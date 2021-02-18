Песков о призывах к санкциям: тема лишения гражданства РФ весьма актуальна

В России будет обсуждаться тема лишения гражданства за призывы к антироссийским санкциям, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес – это однозначно», – заявил он.

Песков отметил, что предложения лишать российского гражданства за призывы к санкциям в последнее время звучат, и назвал их актуальной темой. «Я не говорю, как следует наказывать за это, лишать гражданство или по-другому – это уже не наша прерогатива, но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления различными рестрикциями, конечно, эта тема весьма актуальна и понятно, что такие предложения будут, наверняка, обсуждаться», – цитирует «Интерфакс» заявление пресс-секретаря президента РФ.

Ранее с идеей лишать гражданства РФ за призывы к антироссийским санкциям 17 февраля на канале «Россия 24» выступил режиссёр и актер Никита Михалков, который напомнил об аналогичной норме времен СССР. По его словам, с коррупцией, конечно, нужно бороться, но не путем разрушения страны, а с помощью лишения гражданства можно избежать заполнения тюрем и лагерей.

Инициатива режиссера не стала первым предложением такого рода, отметил Песков. До этого о возможности уголовного наказания за призывы к антироссийским санкциям заявлял бизнесмен Олег Дерипаска. Отметим, что владелец «Русала» сам ранее оказался в санкционном списке – в США его заподозрили в финансировании проектов по просьбам президента РФ и участии в отмывании денег в его интересах.

«Вы знаете, что первым предложение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска, – сказал Песков. – Он, правда, не говорил о таком суровом наказании, но говорил, что это должно приравниваться к уголовно наказуемому преступлению».

Москва, Татьяна Дорофеева

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