Минтруд РФ определил, кто из россиян больше всего рискует остаться без работы

Во время пандемии без работы чаще оставались россияне без соответствующего уровня профессионального образования. Об этом сообщила заместитель министра труда РФ Елена Мухтиярова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при верхней палате парламента. По ее словам, сейчас ситуация на рынке труда постепенной стабилизируется: число безработных, зарегистрированных на бирже труда, сократилось с 3,7 до 2,4 млн человек.

Как отметила Мухтиярова, в основном угроза безработицы актуальна для граждан без профессионального или высшего образования. «Больше всего риску безработицы подвержены граждане именно без профессионального образования. По итогам 2020 года 60% безработных, зарегистрированных в центрах занятости, не имели профессионального образования, причем ни высшего, ни среднего», – пояснила чиновница.

«Люди с высшим образованием быстрее находили работу, и даже в период действия ограничительных мер поиск работы для такой категории соискателей был менее затруднен по сравнению с категорией без образования», – уточнила она.

Мухтиярова также отметила, что в сентябре на пике безработицы на бирже труда было зарегистрировано 3,7 млн человек, а сегодня это количество снизилось до 2,4 млн. Меры по снижению безработицы Минтруда оценивает совокупно почти в 21 млрд рублей.

«В августе уровень безработицы, по данным Росстата, достигал 6,4%. В декабре этот показатель составил уже 5,9%. За это время численность безработных по оценке Росстата, по методологии Международной организации труда, снизилась на 400 тысяч человек, с 4,8 до 4,4 млн человек. Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться», – сообщила заместитель министра.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.21

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