Эпоха доллара заканчивается: в постковидном мире появится новая мировая валюта

Нынешняя глобальная экономическая система трещит по швам: чтобы не спровоцировать более глубокий кризис, необходимо отказаться от доллара как мировой валюты. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратила внимание, что в США сложилась негативная ситуация с высоким уровнем госдолга. «Они существенно превысили возможности за 2020 год, и вертолетные деньги, возможно, будут только увеличивать общую задолженность США по отношению к ВВП страны. В этих условиях мир стоит перед дилеммой: нужно постепенно отказываться от доллара, чтобы не спровоцировать более глобальный кризис, о чем предупреждают и сами экономисты США и Федеральной резервной системы», – сказала Перская, но при этом добавила, что сейчас альтернативы доллару нет.

«Ни одна другая валюта, в том числе и биткоины, в полной мере не завоевали авторитет. Нет валют, которые бы могли устойчиво обеспечить сохранность своих капиталовложений и инвестиций для граждан. Поэтому резкого отказа не будет», – уверена экономист.

Перская пояснила, что нынешняя финансовая система слишком связана с долларом. «Сразу отказаться от доллара не получится даже в условиях постамериканского мира. Дело в том, что по настоящее время 75-80% всех биржевых цен на мировых рынках определяются в долларах. Доллар является не только средством расчёта, но одновременно и средством измерения стоимости, валютой цены и валютой платежа», – констатировала он.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Центробанке РФ заявили, что «Два «кита», на которых держится глобальная финансовая система, – американский доллар и система SWIFT – со временем потеряют свою значимость.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.02.21

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