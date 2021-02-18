В России вынесен первый приговор по делу об участии в нежелательной организации

Ростовская активистка Анастасия Шевченко приговорена к четырем годам условно по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной в России организации. Такое решение сегодня принял Октябрьский суд Ростова-на-Дону. Прокурор требовал отправить Шевченко на пять лет в колонию общего режима.

Шевченко стала первой в России, признанной виновной по статье 284.1 УК, передает «Интерфакс». Уголовное дело было возбуждено в начале 2019 года, женщину заподозрили в участии в деятельности великобританской неправительственной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной в России), хотя она участвовала в одноименной российской сетевой организации, в отношении которой не было принято решение нежелательности ее деятельности в РФ.

Агентство отмечает, что два года активистка провела под домашним арестом, за это время умерла ее дочь, с которой Шевченко не разрешили даже увидеться. В январе 2020-го ей смягчили условия ареста, разрешив свидания и звонки.

Дело поступило в суд в июне 2020 года. Судья признала активистку виновной, решив, что ее действия по организации политических дебатов и постов о лекциях представляли угрозу Конституционному строю и государственной безопасности.

Адвокаты Шевченко после завершения процесса заявили, что изучают приговор, решение о его обжаловании пока не принято, отмечает «Эхо Москвы».

Ростов, Татьяна Дорофеева

Ростов. Другие новости 18.02.21

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