Симоновский суд назначил Пригожина истцом по делу о брачном договоре Соболь и Мохова

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь и ее супруг Сергей Мохов не явились на заседание по иску российского предпринимателя Евгения Пригожина.

В четверг, 18 февраля, по решению Симоновского районного суда бизнесмен был назначен истцом по делу, в рамках которого просит признать брачный договор Соболь и Мохова недействительным. Об этом сообщили представители компании «Конкорд».

В пресс-службе компании напомнили, что в 2019 году суд обязал Алексея Навального и Любовь Соболь выплатить по 29,2 млн рублей. После чего юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ иноагентом) заключила брачный договор с собственным мужем. Бытует версия, что она сделала это, чтобы сберечь имущество и не платить деньги.

Заседание, на которое Соболь и Мохов не пришли, перенесли на 6 апреля. Как считает команда юристов Пригожина, ответчики намеренно уклоняются от судебного процесса, так как не в состоянии ничего сказать в свою защиту.

Ранее сообщали, что предприниматель Евгений Пригожин выиграл суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком также выступала Любовь Соболь.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 18.02.21

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