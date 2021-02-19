Один уволен, трое наказаны: Минкультуры РФ вскрыло нарушения в Третьяковке

В Москве один сотрудник Третьяковской галереи уволен после проверки финансово-хозяйственной деятельности еще к троим – применены дисциплинарные взыскания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.
По результатам проверки было принято решение об усилении контроля за финансовой деятельностью учреждения. Будут внесены изменения в положение Третьяковской галереи, регламентирующее закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передает «Интерфакс».
В частности. будет ограничена максимальная стоимость закупки, осуществляемой неконкурентным способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), суммой в 50 млн рублей.
Напомним, проверка проходила с 20 января по 3 февраля. В рамках работы была проведена ревизия в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд в Третьяковской галерее за 2019-2020 годы.
Москва, Александра Быстрицкая
Москва. Другие новости 19.02.21
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