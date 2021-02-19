В Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Подмосковье объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. В столице действует «желтый» уровень, причиной стала гололедица.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 21 ч. 20 февраля. Аномально холодная погода на 7-12° ниже нормы», – говорится на сайте Гидрометцентра России.

Кроме того, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 13 часов 21 февраля. «Местами гололедица», – пояснили синоптики.

Февраль в столице может стать самым холодным за последние 15 лет, отмечает Gismeteo.ru. Пока среднемесячная температура составляет −11,9 градусов при норме −7,7 градусов, и более морозная погода отмечалась в 21 веке только в 2006 году, когда средняя температура февраля составляла −13,3 градуса.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 19.02.21

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