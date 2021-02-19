Враг №1: Россия и Запад окончательно вернулись в состояние «холодной войны»

Россия и коллективный Запад окончательно вернулись к состоянию «холодной войны». Как считают российские эксперты, после заседания Совета НАТО на уровне министров обороны вопрос военного столкновения становится делом случая, а Россия впервые с 1991 года вновь официально провозглашается врагом №1. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров выразил уверенность, что «холодная война» уже началась. «Мы находимся в начальном периоде холодной войны. Называйте ее гибридной, как угодно, но по своему характеру, по уровню отношений – это конфронтация. Противостояние идет по многим линиям, в том числе, военным», – констатировал он.

Эксперт отметил, что главным компонентом новой концепции НАТО, которая будет принята весной-летом этого года, как уже было подтверждено, будет сдерживание России и Китая. «После 1991 было три концепции: 1991, 1999 и 2010 годов. Естественно, первая концепция была разработана в годы «холодной войны» и была нацелена на то, чтобы противостоять СССР. Главной идеей было, конечно, сдерживание. После 1991 года и распада СССР и социалистического блока концепция изменились – там было не сдерживание, а сотрудничество. Концепция 2010 года была нацелена на то же. Сейчас разрабатывается четвертая – главным изменением, судя по тому, что говорил Столтенберг, станет внесение России как главного противника НАТО», – сказал он.

«Это крупное изменение, потому что все предшествующие концепции прямо на это не указывали. Туда весьма возможно будет внесен Китай, но, думаю, что китайская линия в стратегической концепции будет слабее, чем антироссийская. Впервые после окончания «холодной войны» мы возвращаемся к ее началу. По большому счету, это признание того, что Запад ведет «холодную войну» против нас», – подчеркнул Сидоров.

Эксперт обратил внимание, что Запад планомерно шел к этому решению, и для Москвы это может быть неожиданностью. «Если брать всю предшествующую аналитику 2020-2019 годов, то становится очевидно, что именно такой разворот событий и предвиделся. Он не новый. Ничего здесь такого страшного по сути дела нет. Это оформляет длительное противостояние между объединенным Западом и Россией. Судя по последним заявлениям Лаврова, мы, в принципе, готовы на это ответить, готовы пойти на более жесткие отношения не только с США, но и Европейским союзом», – сказал он.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев со своей стороны отметил, что некоторые возможные «ответы» России уже просматриваются. «Спектр мер достаточно широк. Некоторые меры мы уже видим. Например, выход России из Договора по открытому небу. Почему это важно? Пользуясь этим договором, Польша чрезвычайно много летала над Калининградской областью. Выход России из договора позволит более эффективно обеспечивать свое военное присутствие в Калининградской области, оно будет в меньшей степени контролироваться внешними средствами наблюдения. Есть планы по развертыванию там мотострелковой дивизии. Дивизии, как правило, формируются, чтобы обеспечивать оборону, а не наступление», – пояснил он.

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что Россия готова к применению тактического ядерного оружия. «Именно является сильнейшим сдерживающим фактором для масштабного применения сдерживающих сил НАТО», – считает он.

Евсеев также обратил внимание, что давление на Россию будут оказывать «не только путем проведения различного рода учений, но и через полеты разведывательной авиации, заходы кораблей в Черное море. «Усиливается и активность в Норвежском море, что потенциально может усиливать угрозу и в северном флоте. Полеты разведывательной авиации наблюдаются и на Дальнем Востоке – со стороны Камчатки. Нам нужно обеспечивать оборону по всему периметру своих границ. Это требует наличие мобильных средств», – сказал он.

Как полагает эксперт, новая концепция НАТО выгодна для США, которые рассчитывают снять с себя часть ответственности с европейского направления и переложить ее на европейцев. «Но хотелось бы, чтобы европейцы понимали, чем это обернется для них. Любая конфронтация, например, в странах Балтии, Польше, делает народы этих стран заложниками американских национальных интересов. Они будут той стороной, которая пострадает в условиях конфликта. Причём потери могут быть очень болезненными. Это не виртуальная игра. Это война, которая приведет к значительным жертвам на тех территориях, элиты которых сейчас очень жаждут конфронтацией с РФ», – подчеркнул Евсеев.

По его оценке, сегодня мир находится в иллюзии безопасности. «Каждый раз, когда начинается война, никто ее не хочет. Кому-то показалось, что силы США атакуют вьетнамские катера – началась война. С этой точки зрения, когда есть высокий уровень конфронтации и снижается порог применения ядерного оружия, вероятность войны может быть больше, чем была раньше», – заключил он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно называл Россию одной их основных угроз Североатлантического альянса. В конце 2020 года был представлен доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». В документе говорится, что Альянс должен адаптироваться к «постоянно агрессивной России, подъему КНР и растущей роли прорывных технологий».

В рамках онлайн-заседания Совета НАТО, которое проходило 17-18 февраля, Столтенберг подчеркнул, что новая концепция должна учитывать новый подход к России. «В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась»,– пояснил он.

Как сообщал «Новый День», 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Евросоюз в сознательном и последовательном разрыве отношений с Россией. Ранее министр также подчеркнул, что России готова к разрыву отношений с ЕС. «Исходим из того, что мы готовы», – сказал министр.

Накануне стало известно, что Россия может быть выведена из состава Совета Европы из-за «ситуации» с оппозиционером Алексеем Навальным.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.02.21

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