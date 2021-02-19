Аферисты ушли в Интернет: в Москве втрое увеличилось число мошенничеств в Сети

В Москве за минувший год почти втрое увеличилось число мошеннических действий через Интернет и мобильную связь. Об этом сообщил прокурор столицы Денис Попов. По его словам, общее количество преступлений в 2020 году существенно не изменилось и составило 146,6 тысячи, однако структура несколько трансформировалась.

«Основной массив преступных деяний по-прежнему составляют кражи. Отмечен рост мошенничеств (с 29 до 43 тысяч), которые почти в три раза чаще совершались посредством мобильной связи и сети Интернет», – цитирует его слова пресс-служба прокуратуры.

Попов отметил, что большое внимание в минувшем году было сосредоточено на защите прав и интересов несовершеннолетних, а также пресечении и предупреждении подростковой преступности и преступных посягательств в отношении детей. В этой сфере было выявлено более 11 тысяч нарушений.

Более 4,9 тысячи нарушений зафиксировано в сфере противодействия коррупции. По результатам проверочных мероприятий привлечено к дисциплинарной и административной ответственности более 2 тысяч человек, возбуждено 56 уголовных дел, в суды направлено 39 исковых заявлений на общую сумму 105,3 млн рублей. «Продолжена работа по обращению в доход государства имущества чиновников, законность приобретения которого не доказана», – сообщил Попов.

Прокурор также отметил, что активизирован надзор в экономической сфере, где выявлено свыше 1,4 тысячи нарушений.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.02.21

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