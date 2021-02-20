В Москве началась торговля липовыми сертификатами о прививке от коронавируса

В Москве появились поддельные «ковидные паспорта», сертификаты о якобы проведенной вакцинации стоят от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей. Продавцы уверяют, что подписи на таких «документах» ставят реальные врачи по всей России.

Сертификаты о вакцинации стали требовать от сотрудников московские работодатели, однако на прививку, как выяснилось, готовы делать не все. Спрос рождает предложение, и в столице началась торговля поддельными «ковидными паспортами», пишет портал Readovka.

В Интернете поисковики выдают с десяток сайтов на запрос о покупке такого сертификата, приобрести его можно за полторы – три тысячи рублей. Как правило, для этого нужно заполнить форму с персональными данными на сайте, оплатить услугу, и менее чем через час справка готова.

Как отмечает издание, есть также телеграм-канал, предлагающий приобрести не отличающийся от настоящего сертификат за две тысячи рублей. Журналисту там сообщили, что компания работает на несколько городов – это Москва, Челябинск, Нижний Новгород, Волгоград, Санкт-Петербург, Тверь, Екатеринбург, Омск и Краснодар. Справки продаются с реальными печатями и подписями практикующих врачей. Этот же канал предлагает поддельные удостоверения, справки, анализы и водительские права.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 20.02.21

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