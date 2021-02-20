В Москве задержана гендиректор крупной энергетической компании

В Москве по подозрению в экономических преступлениях задержана глава ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежда Пинигина, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, Пинигиной инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Задержание прошло в Москве, сейчас ее этапируют в Архангельск.

Отмечается, что оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах РФ.

ПАО «ТГК-2» считается крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. Компания работает в пяти регионах России и в городе Скопье (Северная Македония). В Ярославле, Костроме и Архангельске за ТГК-2 закреплен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

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