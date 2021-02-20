Прокуратура Москвы вновь предупредила о наказании за незаконные протесты

Прокуратура Москвы вновь выступила с предостережением о недопустимости призывов к проведению несогласованных митингов. Сообщение опубликовано на официальном сайте городского надзорного ведомства.

«В связи с распространением призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий», – говорится на сайте прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что за призывы к несанкцинированным протестам грозит наказание вплоть до административного ареста по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.

При этом в прокуратуре не уточнили, о каких именно призывах идет речь, и где они были размещены. В частности, никаких призывов выходить на улицы или проводить в ближайшие дни любого рода акции нет ни на сайте Алексея Навального, ни на его страницах в соцсетях.

Напомним, несистемная оппозиция, которая в конце января и начале февраля протестовала против задержания и ареста Навального, объявила о приостановке публичных массовых акций. КПРФ, которая анонсировала проведение протестного митинга 23 февраля, не сумела получить согласование акции в мэрии Москвы – в итоге на сайте партии появилось сообщение о том, что в этот день депутат Госдумы Валерий Рашкин проведет встречу с избирателями на Боровицкой площади.

Ранее надзорное ведомство регулярно выпускало аналогичные предупреждения перед анонсированными оппозицией акциями протеста.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.21

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