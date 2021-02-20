Перепады температуры и самая холодная ночь: синоптики сказали, что ждет Москву 23 февраля

В Москве на праздничных выходных ожидаются резкие перепады температуры воздуха и самая холодная ночь в году.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, завтра, 21 февраля, температура в Москве поднимется до -7...-5°, по области -8...-3°.

В понедельник, 22 февраля, вновь похолодает. В Москве ожидается -13…-11°, по области -16…-11°. Во вторник, 23 февраля, ожидается переменная облачность и без осадков. Температура ночью в Москве -25…-23°, по области -28…-23° (местами до -33°). Днем в Москве -17…-15°, по области -19…-14°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии РИА «Новости» пояснила, что ночь на 23 февраля может оказаться самой холодной в этом году.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

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