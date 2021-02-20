«Это нормальный политический процесс»: Кремль не видит репрессий по отношению к оппозиции

В России нет репрессий в отношении СМИ и политиков. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремле таких случаев «не видят» – «чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ» в России продолжают работать и «в одночасье их никто не закрывает».

«Никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определенные нюансы или различия с правительством, президентом в решении самых насущных проблем общества», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Отвечая на вопросы журналистов, спикер Кремля также выразил уверенность, что уголовное преследование Алексея Навального не отразится на многогранности политической жизни в России. «Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в РФ очень многогранна. У нас достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонируют многие. Кто-то это делает в рамках закона, кто-то – за гранью приличий. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве, кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве – у всех все по-разному», – сказал Песков.

«У Кремля много оппонентов. Это нормальный политический процесс. Политическая жизнь России развивалась, и будет развиваться дальше. Сейчас она вступит в предвыборный период – мы все ожидаем парламентских выборов», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал «Новый День», сегодня Мосгорсуд подтвердил законность решения Симоновского районного суда, который 2 февраля заменил Навальному условный срок заключения на реальный. Политику предстоит провести в заключении почти 2,5 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

Угроза энергобезопасности и ущерб на сотни миллионов: в России задержаны главы двух крупных энергокомпаний. / Перепады температуры и самая холодная ночь: синоптики сказали, что ждет Москву 23 февраля. / «Денег нет»: в правительстве РФ советуют оборонным заводам идти на биржу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»