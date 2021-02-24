Земле грозит малый ледниковый период: академик опроверг теорию глобального потепления

Планета Земля движется к новому малому ледниковому периоду, а теория глобального потепления является эмоциональной и беспочвенной. Об этом заявил океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

«Я в Арктике с 1965 года. Нет никакого глобального потепления. Если бы сторонники этой теории оказались правы, лед давно бы в Арктике растаял. Теплый период в Арктике закончился. Климат повернулся в сторону холодного цикла. Без ледоколов ледяной «Шелковый путь» скоро будет не пройти», – цитирует его слова «Российская газета».

Академик пояснил, что климат цикличен и зависит от солнечной активности. «Сейчас, по мнению некоторых ученых, опять идет похолодание. Предвестник нового цикла – «разбалансировка» климата в Европейской части России, которую мы наблюдаем: торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки. Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», – подчеркнул он.

По мнению Матишова, что сторонники идеи глобального потепления отличаются эмоциональным восприятием. «Северная Америка была заморожена. А почему никто не обратил внимания, что Турцию, Иорданию, Афганистан, Грецию завалило снегом? Теперь посмотрите на нынешнюю зиму. И то, что за последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию. Впрочем, нужна объективная база данных как минимум за 100 лет. Если ее нет – все прогнозы от лукавого. Как и с «аномально» теплым летом. Это эмоциональное восприятие», – сказал он.

Вместе с тем академик призвал не преувеличивать антропогенный фактор в вопросе климатических изменений. «Человек слишком высокого мнения о себе. Главный фактор – не человеческая цивилизация, а Мировой океан. «Природная машина» пока успешно справляется с нашим влиянием», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 24.02.21

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