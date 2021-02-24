Погода готовит Москве новые сюрпризы: ледяной дождь, туман и перебои с авиасообщением

Мощные снегопады, накрывшие ранее московский регион в феврале, вновь напомнят о себе в ближайшие сутки. До полудня четверга в столице выпадет до 35% месячной нормы осадков, причем утром 25 февраля снег перейдет в ледяной дождь.

Согласно прогнозу центра «Фобос», новый погодный сюрприз связан с атлантическим циклоном, который уже прорвался в Россию с запада. В ночь на 25 февраля в столице потеплеет до -5…-10°, а к утру начавшийся снегопад перейдет в ледяной дождь, видимость ухудшится на до 1 км.

Синоптики предупредили, что особенно сложная погода ожидается с 6 до 9 утра, когда из-за дождя в столице будет наблюдаться гололедица. В целом до полудня может выпасть до 13 мм осадков, это 35% всей месячной нормы.

Во второй половине дня в четверг в Москву придет оттепель. На столицу опустится туман, видимость ухудшится до 100-500 метров, из-за чего могут начаться перебои в авиасообщении, однако ледяная корка растает. С четверга по субботу в Москве ожидается +1...+3°, ледяные дожди продолжатся по ночам. Ниже ноля столбики термометров опустятся только в воскресенье, когда ожидается -1°.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.02.21

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