ФАС: Аэродром в подмосковной Балашихе незаконно получил с застройщиков 14 млн рублей

Аэродром в Балашихе незаконно получил около 14 млн рублей за почти 500 экспертиз, которые требовал от застройщиков для получения разрешений на строительство. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, руководство аэродрома в трех судебных инстанциях безуспешно пыталось оспорить решение.

По данным ведомства, невыгодные и незаконные условия АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» (АО «МАРЗ ДОСААФ») в Балашихе навязывал застройщикам в 2017 и 2018 годах. Чтобы получить согласование на капитальное строительство в зоне аэродрома с застройщиков требовали заключение экспертизы о влиянии объекта на параметры воздушного пространства, проводили которую в самом обществе. Из судебных решений, опубликованных на сайте арбитражного суда, следует, что такой порядок согласований утвердил гендиректор АО «МАРЗ ДОСААФ» в мае 2016 года. При этом компания является единственным оператором аэродрома «Черное».

«В числе «пострадавших» такие организации как «Лидер Девелопмент», ГК «ПИК», «Центрстрой», «Гранель», «ДСК» и другие компании и физические лица», – уточнили в ФАС.

В 2018 году застройщики пожаловались в антимонопольную службу, и ФАС выдала АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» предупреждение. Аэродром перестал взимать плату, однако оспорил решение ФАС в суде. Однако и апелляционная, и кассационная инстанции поддержали позицию антимонопольного органа. Сейчас получить согласование на строительство в зоне аэродрома можно в электронном виде.

Москва, Татьяна Дорофеева

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