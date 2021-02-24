«Мы находимся на этапе перелома»: предсмертные конвульсии Pax Americana ведут к жесткой конфронтации

Пандемия коронавируса стала началом краха системы глобализации и американоцентричного мира. Однако, как опасаются международные эксперты, учитывая прежние «заслуги» США и других стран НАТО в принуждении к своим ценностям, есть все основания ожидать жесткой конфронтации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает директор Центра по изучению России Института гуманитарных и социальных наук Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Фэн Шаолэй, мир стоит на пороге кризиса, который связан не только с пандемией. «Этот кризис связан и с тем, что вся система государственного управления, в том числе и международные отношения, подверглась серьезнейшему экзамену. Мы находимся на этапе перелома, но придёт ли он к стабилизации – вопрос. В целом, мы можем сказать, что глобализации был подведен своего рода итог. Старый мир, который мы знали, закончился. Мы стоим на пороге нового этапа. Вопрос, как управлять этими процессами. Мы видим, что кризис, в который мы вступили, явился результатом цепи кризисов, которые мы наблюдали десятилетиями до этого, начиная с конца еще прошлого века», – сказал он.

Эксперт пояснил, что идея глобализации со временем трансформировалась и, с одной стороны, облегчила международную торговлю и создала новые маршруты, «но и выявила много проблем, неравномерности в развитии». «Когда мы говорим про глобальную трансформацию, нужно учитывать, что, если в конце прошлого века она осуществлялась благодаря странам Запада, то с началом нынешнего столетия мы видим, как эти процессы приобрели много центров силы – они стали полицентричными и многовекторными. Мы видим, что вызов, который Запад увидел в полицентричности, стал для них очень малоприятным откровением», – отметил Шаолэй.

По его оценке, страх Запада потерять управление над мировым развитием можно увидеть практически во всех точках напряженности, который вспыхивали в 21 веке. «Мы видели, как все это развивалось с войны в Ираке. Потом были цветные революции, потом мы видели конфликт в Грузии, конфликт на Украине и так далее. Мы понимаем, что во многом за этим стояло расширение НАТО на восток», – сказал эксперт.

«Если мы посмотрим сегодня на эти события истории, то увидим, что они происходили как результат провокаций со стороны Запада и приводили к росту кризисных явлений. Мы видели, как кризис перекинулся на сами страны Запада, а закончилось это все в сердце США, когда толпа ворвалась в Капитолий», – подчеркнул Шаолэй.

В этой связи директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская обратила внимание, что именно нежелание перемен в американском истеблишменте выглядит настораживающе, учитывая опыт начала века.

«Сегодня, как справедливо отмечают ученые, под предлогом демократизации США идет резкая перестройка в направлении авторитарной системы управления – авторитаризм под лозунгом демократии. Страны Запада и особенно США не согласны, что Pax Americana разрушается. И они будут призывать именно к конфронтации», – считает он.

Перская напомнила, что Россия и Китай не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности в середине февраля. «Это – открытое отторжение двух государство от системы международной безопасности, но исключить Россию и Китай из Евразийского континента географически невозможно. Западноцентричная модель уходит в прошлое, но она очень резко сопротивляется», – отметила эксперт.

Руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Сергея Уянаев согласился, что Запад не готов адекватно реагировать на происходящую трансформацию и вызовы. «Процессы напряжённости, которые продолжают сопровождать наш сегодняшний день, склонность к силовым методам решения многих международных вопросов – отражение того, что прежние либералы не хотят воспринимать реалии глобальных экономических перемен и всячески этому противятся», – пояснил Уняев.

Руководитель Центра исследования стратегий и мира Дипломатической академии КНР Су Хао со своей стороны выразил уверенность, что жесткая линия Запада на конфронтацию сохранится. «Не ожидаю, что риторика изменится. Поэтому мы видим, что при обсуждении новой стратегии НАТО, когда они будут выбирать будущего противника, концептуально, противником, конечно, будет названа и Россия (и Китай)», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», ранее российские эксперты предупредили, что Россия и коллективный Запад окончательно вернулись к состоянию «холодной войны», что будет фактически официально закреплено в новой концепции НАТО, которая будет принята весной-летом этого года. Главной идей документа станет сдерживание России и Китая.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 24.02.21

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