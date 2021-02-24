В Москве за участие в незаконных протестах арестовано больше 1200 человек

В Москве с 23 января суды арестовали больше 1200 человек за неповиновение законному требованию силовиков и за нарушение порядка проведения митинга. Всего рассмотрен 3751 материал о нарушениях, допущенных во время несанкционированных акций оппозиции в конце января и начале февраля.

На 24 февраля в суды столицы поступило 5 716 дел, фигурантов которых обвиняют в административных нарушениях, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. В результате рассмотрения большей части дел арестован 1251 человек, 33 из них за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов, и 1218 за нарушения установленного порядка проведения массовых мероприятий. Кроме того, 2500 человек оштрафованы по статьям 19.3 и 20.2 КоАП.

В полицию для устранения недостатков было возвращено 245 материалов.

Как сообщал «Новый День», почти в 130 городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста, участники которых, в том числе, требовали освободить оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», задержано было по всей стране более 11 тысяч человек. Как уточняли в МВД, в отношении участников протеста возбуждено 90 уголовных дел.

Москва, Татьяна Дорофеева

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