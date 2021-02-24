Отражает реальность: Россиянам понравились комиксы про супергероя «Вагнера»

В декабре прошлого года анонимный автор опубликовал первые серии комикса о супергерое Вагнере, чем вызвал широкое обсуждение в соцсетях. С тех пор читатели с нетерпением ожидают новые серии о русском супергерое.

Сюжет построен на героических поступках имеющего сверхспособности главного героя. Персонаж отправляется в далекие страны, где спасает мирных жителей от нападений чудовищ.

Уже вышли серии комикса про события в Ливии, Сирии, Центральноафриканской республике и Мозамбике. Герой уничтожает боевиков, нарисованных в виде монстров.

По словам читателей, автору удалось создать графическое произведение, весьма точно отражающее реально происходящие события. Мировой терроризм действительно является чумой 21 века, от которой нет панацеи, считают россияне. Люди нуждаются в ощущении безопасности, которое может подарить такой герой как Вагнер. Поэтому комикс об этом персонаже привлек такое внимание, пишет Политонлайн.

У этой истории появились настоящие поклонники, которые просят создателей запустить стикеры или мерч по мотивам комикса. Некоторое признание произведение получило и за рубежом – шестая часть комикса о событиях в ЦАР была переведена на французский язык. Власти Центральноафриканской Республики не первый год борются с набегами боевиков.

Правительственной армии пришлось обратиться за помощью к военным инструкторам из России, которых ряд СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера». Российские специалисты за два года превратили местную армию в боеспособных воинов, способных защитить родные земли от радикалов.

Москва, Екатерина Попова

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