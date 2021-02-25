Комплексный подход: военный эксперт обозначил успехи России на рынке вооружений

Авторы американского издания The National Interest (NI) пришли к выводу, что Россия серьезно потеснила на рынке вооружений своих конкурентов из США и Франции. Особый спрос на российские разработки наблюдается в странах Африки.

«Рособоронэкспорт» ранее отчитался о заключении контрактов на сумму 1,5 миллиарда долларов с африканскими государствами в 2020 году.

Аналитики NI напомнили, что во времена Советского Союза Москва отправляла в африканские страны не только вооружение, но и специалистов. Сейчас Кремль не просто восстанавливает былые отношения, но и наращивает свое присутствие в Африке.

Это можно проследить по ситуации с Египтом, который десятилетиями закупал танки в США, а теперь делает ставку на российскую технику. Каир вскоре может стать обладателем 500 танков Т-90. ВВС страны также скоро пополнится самолетами из России – недавно был подписан контракт на поставку истребителей Су-35.

Еще одним многообещающим клиентом России может стать Ангола. Военный парк этой страны состоит преимущественно из старой советской техники. Обновление планируется за счет прямого импорта и дорогостоящих сделок по лицензионному производству.

Кандидат исторических наук, военный эксперт Антон Бредихин, комментируя выводы NI, напомнил, что в рейтинге Global Firepower Россия прочно закрепилась на втором месте и его составители уже называют отставание от США незначительным. В связи с этим неудивительно, что Россия также далеко продвинулась и на рынке продаж оружия.

«Мы, наконец-то, научились защищать свои интересы комплексно – где-то с помощью ВКС, где-то с помощью «ЧВК Вагнера», с кем-то выгодный контракт заключить. И комплексный подход приносит свои плоды. А если это кому-то не очень нравится, то пусть читают рейтинг сильнейших армий, это способствует развитию трезвости в мышлении и во взглядах», – заключил эксперт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.02.21

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