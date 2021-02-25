Зима задержится: в Гидрометцентре предупредили о мартовских холодах

В европейской части России после окончания календарной зимы могут вернуться морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже – 10, -10…-15 градусов. Когда – расскажем за три дня до этого события», – цитирует его слова РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», ночь на вторник, 23 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве – последний раз такие крепкие морозы 23 февраля в российской столице фиксировались 65 лет назад, в 1956 году. Тогда температура воздуха составила -27,1°.

Сегодня во второй половины дня в Москве ожидается потепление. Согласно прогнозу синоптиков, до полудня четверга в столице может выпасть до 35% месячной нормы осадков, причем утром 25 февраля возможен ледяной дождь. На столицу опустится туман, видимость ухудшится до 100-500 метров, из-за чего могут начаться перебои в авиасообщении, однако ледяная корка растает. С четверга по субботу в Москве ожидается +1...+3°, ледяные дожди продолжатся по ночам. Ниже ноля столбики термометров опустятся только в воскресенье, когда ожидается -1°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.02.21

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