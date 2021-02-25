«Корпоративный календарь»: завершается подготовка к всероссийскому конкурсу

Новый сезон открывает завоевавший уважение в кругах PR-щиков конкурс «Корпоративный календарь», за 12 сезонов объединивший на своей площадке 274 компании различных отраслей промышленности, консалтинга, сектора социального предпринимательства из 63 городов России.

Как сообщили в оргкомитете, подано более сотни заявок. В нынешнем сезоне (заявки принимаются до 12 марта) авторы календарей будут состязаться в 12 номинациях и одной особой – «Общественное признание», лидера в которой определяют голосованием на сайте конкурса. Финал, как ожидается, пройдет не в Перми, что долгие годы было традицией, а в Санкт-Петербурге, где календари в течение месяца будут доступны широкой аудитории в формате выставки.

Директор Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь» Наталья Нечаева обратила внимание, что сейчас сложно удивить традиционными жанрами, но чем больше мы погружаемся в онлайн, тем острее чувствуем необходимость живого пространства около себя. «Настенный календарь, как визуализированная коммуникация, доносит информацию до любой аудитории непринужденно, он допущен в близкий круг общения. Возможно, поэтому компании уделяют большое внимание календарям, вкладывая туда интересные идеи и глубокие смыслы. На нашем конкурсе представляются творческие проекты по созданию календарей, каждый из которых несет особую атмосферу корпоративной культуры и позитивный заряд энергии», – пояснила Нечаева.

Член исполкома РАСО, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов со своей стороны отметил, что корпоративные календари (если они хорошо сделаны, удобны и познавательны) – «укрепляют корпоративную идентичность, являются хорошими носителями для бренда компании, месседжа компании, ценностей компании».

Официальный партнер конкурса: Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Конкурс проводится при поддержке Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Центра развития коммуникаций ТЭК и Всероссийского конкурса «КонТЭКст», группы компаний «АСТЕР».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.02.21

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