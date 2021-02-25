Скандал вокруг одного из крупнейших российских производителей метанола – тольяттинского «ТОМЕТ» получил новое продолжение. После решения суда о банкротстве предприятие получит нового собственника, что может серьезным образом отразиться на его перспективах на фоне давнего конфликта химкомбината «Тольяттиазот» и компании «Уралхим». Об этом пишет в статье для РИА «Новый День» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Еще недавно ООО «ТОМЕТ» было одним из ведущих российских производителей метанола. Однако компании не повезло – она попала в жернова корпоративного конфликта между крупнейшим химкомбинатом «Тольяттиазот» и «Уралхимом» Дмитрия Мазепина. В результате решения судей самарского Арбитражного суда уже скоро «ТОМЕТ» будет обанкрочен, а его сотрудники – выставлены на улицу. Помочь им не смог даже премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Даже при самом поверхностном изучении фактов в деле «ТОМЕТа» слишком много всевозможных совпадений, недоразумений и прочих странных явлений. Так, например, предприятие было признано судом должником «Уралхима», хотя и не имеет никаких неисполненных обязательств перед компанией Дмитрия Мазепина. Согласно приговору Комсомольского районного суда Тольятти, владельцами производителя метанола являются несколько человек, причинивших крупный ущерб химкомбинату «Тольяттиазот». Но требовать с юридического лица покрытия ущерба, причиненного его владельцем, вроде бы не вполне законно – ведь не будет же ущерб за какое-нибудь ДТП, совершенное директором завода, оплачивать этот завод.

На деле ситуация вокруг «ТОМЕТа» еще сложнее – ущерб, по мнению суда, причинили «Тольяттиазоту», но выплачивать его должны «Уралхиму». А сам «Тольяттиазот» в список получателей денег суд включать отказался, хотя его представители честно пытались добиться соблюдения своих интересов. Если учесть, что все это происходит на фоне продолжающейся последнее десятилетие попытки «Уралхима» взять под свой контроль «Тольяттиазот» – и позиция 11 апелляционного суда станет еще менее очевидной.

«Тольяттиазот» и несколько других кредиторов «ТОМЕТа», чьи права суд оставил без внимания, подали кассационную жалобу, которая в настоящее время рассматривается в Казани. Но самарский суд, не дожидаясь решения вышестоящей инстанции, поторопился решить дело производителя метанола. Как кажется со стороны – явно в пользу «Уралхима».

Во всяком случае, судья Людмила Исакова назначила временным управляющим «ТОМЕТа» Анатолия Селищева, кандидатура которого была предложена именно «Уралхимом». И установила очень короткий, всего трехмесячный срок наблюдения, за который господин Селищев должен успеть разобраться в ситуации на заводе. В обычной практике подобных дел сроки наблюдения намного длиннее – до года и даже больше, но суд с «Уралхимом» явно куда-то торопятся. По всей вероятности, успеть до решения Кассационного суда, который с большой долей вероятности может заметить многочисленные нарушения норм права в решениях нижестоящих судов. За этим последует отмена приговоров и прекращение процедуры банкротства «ТОМЕТа».

Тем не менее, явно в спешном порядке 18 февраля в тольяттинском Парк-отеле состоялось первое собрание кредиторов ТОМЕТа. В полном соответствии с волей суда и «Уралхима», доминировал на нем сам «Уралхим». Пришедшим на собрание представителям «Тольяттиазота» было совершенно издевательски сказано, что их мнение никого не интересует, потому что... у «Тольяттиазота» есть представитель, и этот представитель – «Уралхим», который находится в состоянии многолетнего корпоративного конфликта с тем же «Тольяттиазотом».

Все происходящее может иметь только одно логичное объяснение – решения в деле «ТОМЕТа» последовательно принимаются в интересах «Уралхима», все остальные кредиторы попросту игнорируются. А цель Дмитрия Мазепина все ближе. Вот как определил ее на собрании кредиторов заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин: «Мы надеемся, что в ходе процедуры конкурсного производства, за которую мы проголосовали, придет новый собственник».

Все остальные заявления «Уралхима» выглядят попыткой смягчить это признание. Так, например, юридический директор этой компании Дмитрий Татьянин ранее заявлял, что «Уралхим» заинтересован в стабильной работе ООО «ТОМЕТ», а введение процедуры наблюдения является необходимой мерой, направленной на оздоровление предприятия-должника.

Наверное, именно поэтому назначенный с подачи «Уралхима» временный управляющий Селищев в рекордные два с половиной месяца подготовил отчет, из которого следуют невозможность восстановления платежеспособности завода и дана рекомендация перейти к конкурсному производству, то есть распродаже имущества «ТОМЕТа» и увольнению персонала. Кстати, на собрании кредиторов «Тольяттиазот» озвучил любопытную информацию о профессиональных качествах Селищева – в рейтинге ФНС он занимает 4595 место из 4632 с суммарным балом 1,30 из 2100 возможных. И все же именно его кандидатуру пролоббировал «Уралхим».

В попытках сохранить работоспособность «ТОМЕТа» единственный акционер метанольного производства предложил кредиторам мировое соглашение, по условиям которого все требования, кроме требований «Уралхима», будут погашены в размере 100% основного долга. Из 87 млрд рублей, которые «Уралхим» требовал с «ТОМЕТа» главным образом как представитель «Тольяттиазота», акционер предлагал погасить 19,5 в течение семи лет с начислением на эту сумму процентов по ключевой ставке ЦБ. Всего же за семь лет «Уралхим» мог получить 21,2 млрд рублей с компании, напомним, не имеющей перед ним непогашенных обязательств.

Но структуры Дмитрия Мазепина ответили на это предложение отказом. Очевидно, потому, что их целью является та самая смена собственника, превращающая все дело «ТОМЕТа» в ситуацию, очень напоминающую банальный рейдерский захват. Если это так, то становится понятной и спешка, с которой «Уралхим» добивается нужных для себя решений.

Пока же трудовому коллективу завода, его акционеру и представителям «Тольяттиазота» остается только ждать справедливости и пытаться все-таки донести до общественности странные дела, творящиеся под вывеской правосудия.

Тольятти, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

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