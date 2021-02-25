В Москве задержаны активисты за раздачу листовок о забастовке феминисток

В Москве около МГУ задержаны трое активистов «Социалистической Альтернативы» и «СоцФемАльтернативы», которые раздавали листовки, посвященные забастовке 5 марта. Запланированная акция посвящена женскому дню: на опубликованных в Сети листовках сказано, что «лучший подарок к 8 марта – забастовка».

По информации ОВД-Инфо, задержаны Джавид Мамедов, Матвей Александров и София Милорадова – все трое доставлены в отдел полиции по обслуживанию МГУ. Силовики пытались сфотографировать активистов, а Александрову заявили, что он находится в административном розыске.

Предстоящая 5 марта забастовка посвящена Международному женскому дню, сообщается в группе «СоцФем Альтернатива» во «ВКонтакте». «Покажем друг другу, как много недовольных политическими репрессиями, нищенскими зарплатами и стипендиями, домогательствами, домашним насилием и преступным режимом», – говорится в сообщении.

Активисты предлагают остановить в этот день работу или учебу на два часа, составить и отнести начальству петицию с требованиями, выступить во время работы перед коллегами и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники. «5 марта вместе с коллегами сделай фото с забастовочными плакатами и опубликуй под хэштегом #5mstrike», – говорится в группе.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 25.02.21

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