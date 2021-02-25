Турсезон-2021: надежды россиян на заграничный отдых рискуют не оправдаться

В связи с высоким уровнем неопределенности из-за коронавируса и сохраняющимися ограничениями надежды россиян на заграничные поездки в большой степени останутся нереализованными. Как считают эксперты туристической отрасли, в этой ситуации значительное внимание будет уделено внутреннему туризму. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, президент Российского Союза туриндустрии Андрей Игнатьев обратил внимание на беспрецедентный кризис в сфере путешествий. «В 2020 году мировой туризм пережил худший год. Число международных прибытий в 2020-м снизилось на 74% – на 1 млрд прибытий было меньше, чем в 2019 году. Произошло это из-за падения спроса, из-за ограничений, которые были введены между странами на фоне пандемии. Коллапс в сфере международных путешествий привел к потере доходов от мирового экспорта на 1,3 трлн долларов и закрытию 120 млн рабочих мест в сфере туризма», – сказал он.

Как считает ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин, такая кризисная ситуация неминуемо повлияет на сферу туризма в этом году. «Поток за границу, который раньше составлял наибольший удельный вес, уменьшится примерно на 60%. Только 23% опрошенных нами экспертов считают, что этот поток может увеличиться, 16% считают, что он останется на прежнем уровне», – сказал он.

Федулин также отметил, что внутренний туризм, напротив, имеет в этом году хорошие перспективы. «Бурно стал развиваться сегмент внутреннего туризма. Увеличение потока предполагает более 83% опрошенных. Чуть больше 9% считает, что этот поток уменьшится, и 7,5% считают, что он сохранится на уровне 2019 года», – сообщил он.

Эксперт также назвал топ-10 маршрутов для самостоятельного путешественника, который составили аналитики РГУТИС. В список вошли «Золотое кольцо», «Золотое кольцо Боспорского царства», «Императорский маршрут» и «Усадебное кольцо», а также турмаршруты по Крыму, Калининградской и Самарской области, Приморскому краю, Уралу и Кавказу.

Федулин пояснил, что сейчас меняется структура спроса. «Раньше устойчивым лидером был пляжный туризм, сейчас впервые он уступил культурно-познавательному туризму. Резкое падение происходит в деловом туризме. Предполагается рост экологического туризма», – сказал он.

По его оценке, еще одной тенденцией нынешнего 2021 года станет развитие самостоятельного туризма. «Это нужно учитывать и туристическому бизнесу», – уверен он.

Глава Российского Союза туриндустрии со своей стороны согласился, что кризис должен быть использован «как возможность для переосмысления развития отрасли» и включать перезагрузку турнаправлений. «Туроператоры и турагенты получили новый шанс. Они становятся центром компетенции путешествий. Они будут востребованы вновь клиентами, потому что, как показала практика, организованные туристы, туристы, которые путешествуют по турпакетам, в условиях нестабильности являются более защищенными», – сказал Игнатьев.

«Люди будут предпочитать путешествовать самостоятельно на своем личном автомобиле. Могут появляться новые формы туризма – брать с собой гида в поездку и обслуживающий персонал», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что в 2021 году цены на путешествия при любом развитии событий вырастут. «При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с зарубежными направлениями и между регионами, цены будут повышены незначительно, может быть, до 10% в среднем по внутрироссийскому рынку. При умеренно оптимистичном сценарии – точно от 10 до 15%, при пессимистичном картина будет рваной – премиальный сегмент точно будет повышать, бюджетный цены повышать не будет, а эконом будет подстраиваться под конъюнктуру рынка и спроса», – пояснила Ломидзе.

Москва, Александра Быстрицкая

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