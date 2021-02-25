Новое заседание по иску Пригожина к Соболь пройдет 6 апреля

Сегодня в Симоновском суде прошло заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к сотруднице ФБК (фонд признан в РФ иноагентом) Любови Соболь. Это уже второй судебный процесс, на который ответчица не явилась.

Предприниматель подал на Соболь иск о защите чести и достоинства. Соратница Навального распространяла в Сети лживые данные, порочащие деловую репутацию бизнесмена. В связи с неявкой Соболь заседание перенесли на 6 апреля. Оно пройдет в 10:00.

«Пресс-служба компании «Конкорд» продолжает внимательно отслеживать публикации на предмет наличия сведений, не соответствующих действительности, а также порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Викторовича Пригожина», – отмечают в пресс-службе «Конкорд».

В компании Евгения Пригожина уточняют – иски предпринимателя политически не мотивированы. Они не связаны с политическими взглядами ответчиков. Бизнесмен хочет привлечь виновных в нарушении российских законов к ответственности.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 25.02.21

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