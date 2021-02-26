В Москве зафиксирована самая теплая ночь зимы – синоптики предупреждают о гололеде

В Москве минувшая ночь оказалась самой теплой с начала зимы. Как сообщили «Метеоновости», накануне в столичный регион стал поступать очень теплый воздух, ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила +4 градуса.

Синоптики отметили, что прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было +3,8°.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в столице ожидается облачная погода, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в Москве 3...5°, по области 1...6°. Ветер западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Гололедица.

В субботу, 27 февраля, сохранится облачная погода. Температура ночью и днем в Москве 1...3°, по области 0...3°.

В воскресенье, 28 февраля, днем в городе 0...2°, в Подмосковье -3...2°. Ветер северный 5-10 м/с. Сильная гололедица.

Напомним, по данным синоптиков, самой морозной за зиму была ночь на 23 февраля, температура воздуха в Москве опускалась до минус 24,5 градуса.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.02.21

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