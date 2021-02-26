Заседание по иску Пригожина к Шевченко перенесено на 18 марта

Сегодня, 26 февраля, Савеловский районный суд перенес заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина против журналиста Максима Шевченко в связи с неявкой ответчика. Об этом рассказали в пресс-службе «Конкорда».

По данным пресс-службы компании «Конкорд», сегодня прошло судебное заседание по делу о защите чести и достоинства петербургского предпринимателя. Ранее Шевченко опубликовал материал, в котором оскорбил Евгения Пригожина. Теперь бизнесмен намерен добиться справедливости и защитить свою честь, а журналиста привлечь к ответственности за публикацию в нарушение законов РФ.

Однако из-за неявки Шевченко на заседание слушание перенесли на 18 марта. К слову, ранее журналист продемонстрировал неготовность ответить за свои слова перед судом. «Конкорд» прокомментировал ситуацию:

«Юридическая служба компании «Конкорд» считает перенос дела абсолютно стандартной практикой, и в указанный судом срок привлечение ответчика к ответственности будет продолжено. Каждый поступок имеет свои последствия. Если он противоправный, то и ответственность виновное лицо будет нести юридическую».

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 26.02.21

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